Un santuario de Antequera compra 16 caballos de los cocheros de Málaga para evitar que vayan al matadero

Buenas noticias para la mayoría de los equinos que han dejado de prestar servicio en los coches de caballos de la capital: el santuario ' ... A Better Life 4 Horses', ubicado en Antequera, ha adquirido 16 de los 25 que han estado trabajando hasta este mes de octubre para evitar que acaben en el matadero. Aunque los cocheros se han negado a cederlos, la asociación animalista ha pagado más de 22.000 euros para quedarse con ellos y puedan tener una mejor vida a partir de ahora.

El centro privado en el que ya descansan quince –el último está previsto que llegue la próxima semana– es dirigido por la exjinete profesional Signe Froslee, que se dedica a cuidar y recoger y cuidar caballos abandonados o maltratados desde 2022. La adquisición de los 16 animales ha podido realizarla gracias a fondos propios y con la ayuda de diferentes empresas y personas particulares. «Lo importante es que ahora podrán descansar y vivir una buena vida», resume la voluntaria danesa.

Aunque la información oficial es escasa, ya que el Ayuntamiento de Málaga no ha informado en ningún momento sobre el estado de los animales, desde la asociación tienen noticias de que al menos tres seguirán realizando el mismo trabajo en Sevilla y en Huelva y que otros tres han sido vendidos a particulares gracias a la intermediación de otras asociaciones. Gracias a la intervención del santuario antequerano, ningún animal debería ir al matadero o ser abandonado, ya que Signes ha comprado los más mayores.

Pese a ello, queda la duda lógica sobre el futuro de los tres restantes. Cabe recordar que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, anunció el pasado lunes 6 de octubre el fin de los coches de caballos como actividad turística «pensando en el bienestar y la seguridad de los animales» y que desde entonces el Consistorio se ha limitado a decir que «los caballos y los carruajes son propiedad de los caballistas, no del Ayuntamiento» y que «del tema de los caballos deben informar ellos mismos». Tampoco hay que olvidar que antes de dar este paso, cada uno de los titulares de las licencias han sido indemnizados con 125.380,48 euros para adelantar el fin de la actividad, previsto para dentro de diez años.

Animales con diferentes problemas

Los animales que han llegado al santuario se encuentran gordos y con brillo en el pelo, aunque con los cascos en mal estado. «Uno llevaba sin herrar ocho meses, otro estaba con la cara llena de cicatrices y otro con una infección de orina», resume. Todos ellos, añade, «han llegado muy cansados; uno llevaba haciendo el mismo trabajo desde 2007 y no se había tumbado desde entonces porque no tenía un paddock disponible».

A partir de este momento, los 16 animales disfrutarán de una merecida jubilación y formarán parte de un proyecto educativo que quiere poner en marcha 'A Better Life 4 Horses': ayudar en la recuperación de niños que hayan sufrido agresiones, bullying o cualquier tipo de problema en el ámbito familiar. «En ningún caso los vamos a regalar ni vender; estarán siempre con nosotros», avanza.

Voluntarios preocupados

Aunque finalmente los animales hayan encontrado un nuevo hogar en Antequera, la falta de información ha sido la tónica dominante durante el último mes y así lo han manifestado a este periódico diferentes colectivos animalistas. Es el caso de Tania Pamies, una ingeniera de Madrid que llevaba desde que saltó la noticia tratando de acoger a alguno de esos animales y no ha logrado que nadie le facilite información.

Esta voluntaria se ha dirigido en innumerables ocasiones al área de Movilidad e incluso ha escrito un correo electrónico a Alcaldía sin obtener respuesta. En un primer momento le dijeron que si algún caballo era cedido por los cocheros se le informaría, pero nunca ha llegado la comunicación esperada. «Gracias por su colaboración, en el momento que tengamos algo iremos informando», una fría respuesta a través del correo electrónico, es lo máximo que ha logrado conseguir. «Es un tema que me genera mucha intranquilidad. Me da igual si quedan dos o tres, pero quiero saber dónde están los caballos», sentencia.