Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Signe Froslee, responsable del santuario 'A Better Life 4 Horses', junto a algunos de los animales. Ñito Salas

Un santuario de Antequera compra 16 caballos de los cocheros de Málaga para evitar que vayan al matadero

La asociación animalista ha pagado más de 22.000 euros para quedarse con los animales y darles una mejor vida

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:33

Comenta

Buenas noticias para la mayoría de los equinos que han dejado de prestar servicio en los coches de caballos de la capital: el santuario ' ... A Better Life 4 Horses', ubicado en Antequera, ha adquirido 16 de los 25 que han estado trabajando hasta este mes de octubre para evitar que acaben en el matadero. Aunque los cocheros se han negado a cederlos, la asociación animalista ha pagado más de 22.000 euros para quedarse con ellos y puedan tener una mejor vida a partir de ahora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  3. 3 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  4. 4 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  5. 5 Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»
  6. 6

    Absentismo laboral: cada vez más bajas y más largas
  7. 7 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero
  8. 8

    «Creí que era una broma de Halloween hasta que vi a una persona cubierta de sangre»
  9. 9

    Ángel Nozal deja el PP por discrepancias con la gestión de la alcaldesa de Mijas
  10. 10 El Málaga se hunde en el descuento y sufre una remontada increíble (2-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un santuario de Antequera compra 16 caballos de los cocheros de Málaga para evitar que vayan al matadero

Un santuario de Antequera compra 16 caballos de los cocheros de Málaga para evitar que vayan al matadero