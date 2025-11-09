Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El oficio religioso se ha realizado en la iglesia de los Mártires de la capital. SUR

«Los santos nos demuestran que la santidad está al alcance de todos»

Santos, beatos y en camino hacia los altares han sido recordados en la iglesia de los Mártires para responder a la propuesta del papa Francisco

ANA MEDINA

málaga.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

El papa Francisco, en una carta difundida el 16 de noviembre de 2024, invitaba a las Iglesias particulares de todo el mundo, a partir de ... este Jubileo 2025, a recordar y honrar las figuras de santidad que han caracterizado el camino y la espiritualidad cristiana local. La fecha elegida es el 9 de noviembre, fiesta de la Dedicación de la Basílica de Letrán. En Málaga, sin embargo, se ha elegido el día 6, fiesta de san Pedro Poveda, san Inocencio Canoura y compañeros mártires, en la que se engloba la lista de miles de cristianos martirizados durante la persecución religiosa del siglo XX en España. A fecha de hoy, 11 de ellos han sido canonizados y 2.130 beatificados, entre ellos, de nuestra diócesis, el joven diácono Juan Duarte, de Yunquera, y el rector del Seminario, Enrique Vidaurreta.

