Sando investiga una nueva técnica para reutilizar aguas residuales para el riego

La compañía malagueña Sando, a través de sus filiales de Construcción y de Agua, está desarrollando un proyecto para mejorar la reutilización de las aguas ... residuales con alta carga de sales para que sea posible su uso para el riego.

El proyecto de I+D+i, denominado Desalinización Electrodialítica de Aguas Residuales (DEAR), emplea la electrodiálisis para tratar el agua regenerada procedente del tratamiento terciario en depuradoras, según informan fuentes de la empresa. El estudio está cofinanciado por Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y cuenta con el apoyo del Grupo de Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad de Málaga (UMA).

Sando Agua, como empresa tecnológica dedicada al asesoramiento y gestión integral de infraestructuras y proyectos hidráulicos, plantea que la electrodiálisis es una tecnología «óptima» para mejorar la calidad de la misma. Esta técnica utiliza un campo eléctrico para mover los iones presentes en el líquido acuoso a través de membranas selectivas, separando eficazmente las sales del agua.

Además de obtener agua desalinizada para el riego, se extraen productos químicos valiosos

Ello permite una reducción significativa de la concentración de sal en el agua regenerada y ofrece la posibilidad de producir corrientes ácidas y básicas a partir de las sales extraídas. Esta particularidad es la que investiga Sando y que permitiría su uso para diversos procesos industriales y de tratamiento del agua.

Subproductos de alto valor

Otro de los objetivos que se marca el proyecto DEAR consiste en la generación de subproductos químicos de alto valor añadido. Así, además de obtener agua desalinizada apta para riego, se podrían extraer otros subproductos que se emplean en el tratamiento de las aguas, tales como: ácido clorhídrico, cloruro férrico, cloruro ferroso o hidróxido sódico; además de la posible producción de oxígeno e hidrógeno gaseosos.

La directora técnica de Sando Agua, María José Martínez Salaverri, explica que la idea surge como «una necesidad para dar solución a un problema de alta concentración de sales en el agua regenerada para riego en las zonas litorales, y en el proceso se obtienen subproductos de alto valor añadido».

Por su parte, el responsable técnico del sector Edificación y Obra Civil en CTA, Carlos García, añade que el proyecto DEAR «viene a marcar un hito en el desarrollo y aplicación de tecnologías de regeneración de aguas residuales, aportando mayores índices de eficiencia, eficacia y rentabilidad en el proceso, una mejor integración de energías renovables y claras posibilidades de valorización de subproductos».