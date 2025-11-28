Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista aérea de la depuradora de Guadalmansa, ejecutada por Sando. SUR

Sando investiga una nueva técnica para reutilizar aguas residuales para el riego

El proyecto DEAR, en colaboración con la UMA, estudia la electrodiálisis para reducir la sal y aprovechar los elementos químicos existentes

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

La compañía malagueña Sando, a través de sus filiales de Construcción y de Agua, está desarrollando un proyecto para mejorar la reutilización de las aguas ... residuales con alta carga de sales para que sea posible su uso para el riego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  3. 3 Retiran una popular sopa vendida en Andalucía por la presencia de piezas de metal y caucho
  4. 4 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  5. 5 El cáncer de próstata: la enfermedad silenciosa que afectará a uno de cada ocho malagueños
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  8. 8 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  9. 9

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  10. 10 El día más frío del otoño deja mínimas de apenas 6 grados en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sando investiga una nueva técnica para reutilizar aguas residuales para el riego

Sando investiga una nueva técnica para reutilizar aguas residuales para el riego