Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de las playas de Rincón de la Victoria. Ñito Salas

Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual

Sólo el municipio más rico de la provincia supera en ingresos por habitante el promedio español

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:38

Comenta

Rincón de la Victoria es el municipio de Málaga con mayor renta neta anual per cápita, al situarse en los 15.614 euros, de acuerdo ... con la última estadística publicada por el INE construida con datos de las declaraciones de la renta del año 2023. Después se colocan Cartajima, Benahavís y Alhaurín de la Torre, los tres con cifras por encima de los 14.000 euros netos por persona. Este conjunto de municipios superan, por tanto, los ingresos per cápita promedio de la capital de la provincia (13.847 euros), así como de Marbella (13.384 euros).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  2. 2 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  3. 3 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  6. 6 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  7. 7 Tirotean la fachada de un edificio en Palma-Palmilla: se cuela una bala por la ventana
  8. 8

    Ventas, bares y restaurantes donde comer muy bien en el Bosque de Cobre
  9. 9 Las primeras lluvias importantes dejan más de 50 litros en Málaga, pero con escasas incidencias
  10. 10 Seis detenidos en Cártama por cultivar marihuana en una finca, donde tenían plantaciones de hasta tres metros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual

Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual