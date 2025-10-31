Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual

Rincón de la Victoria es el municipio de Málaga con mayor renta neta anual per cápita, al situarse en los 15.614 euros, de acuerdo ... con la última estadística publicada por el INE construida con datos de las declaraciones de la renta del año 2023. Después se colocan Cartajima, Benahavís y Alhaurín de la Torre, los tres con cifras por encima de los 14.000 euros netos por persona. Este conjunto de municipios superan, por tanto, los ingresos per cápita promedio de la capital de la provincia (13.847 euros), así como de Marbella (13.384 euros).

Si en lugar de considerar la renta per cápita nos fijamos en la renta media por hogar, se dan la vuelta las tornas, porque en este caso es Alhaurín de la Torre el que está en cabeza, al superar los 43.000 euros, mientras que Rincón de la Victoria baja al segundo puesto, ya que la familia promedio cuenta con ingresos netos de casi 38.000 euros.

Este cambio en el ránking que se observa según se considere la renta media por persona o por hogar presumiblemente obedece a que los hogares alhaurinos están compuestos por más miembros que los de Rincón, como promedio: la metodología del INE recoge que los ingresos por persona se obtienen dividiendo los ingresos netos del hogar entre el número de componentes que tiene cada hogar. Y efectivamente eso dicen los datos demográficos del INE: mientras las familias de Alhaurín de la Torre están compuestas por tres miembros, como promedio, las de Rincón de la Victoria están formadas por 2,4 personas, de media.

15.036 euros es la renta media por persona en España. Los ingresos promedio por hogar en el país están en los 38.326 euros. Rincón, por tanto, supera la media nacional per cápita, mientras que Alhaurín de la Torre rebasa el promedio estatal por hogar.

Cuando se toman en consideración los ingresos medios por hogar, Alhaurín de la Torre y Rincón de la Victoria se colocan en primer y segundo lugar en el listado, por delante, por tanto, de Marbella (37.606 euros), Benahavís (37.268) y la capital malagueña (36.640 euros). También se encuentran por delante de otros grandes municipios de la provincia, como Estepona (34.480 euros por hogar y 12.741 per cápita); Benalmádena (33.901 y 13.418 euros, según se trate del hogar o de la persona); Torremolinos (33.655 y 13.845 euros); Antequera (32.934 y 12.633 euros); o Ronda (32.294 y 13.057 euros).

30.524 euros es la renta neta media anual por habitante de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Es el municipio más rico de España medido por este parámetro.

La brecha entre el municipio de Málaga con mayor renta neta media por persona (Rincón de la Victoria con sus 15.614 euros) y el de la más baja, que es Benamargosa (8.872 euros) es casi tan llamativa como la que existe entre la localidad con la renta media familiar más elevada (Alhaurín de la Torre con sus 43.020 euros) y el pueblo con la cifra de ingresos netos medios más bajos por hogar, que es Salares, donde no se llega a los 20.000 euros, lo mismo que sucede en Benamargosa. En la brecha en los ingresos por hogar, además de intervenir el volumen de ingresos por persona, también influye la demografía, porque en Salares y Benamargosa el número de miembros de los hogares es de 2,1 y de 2,2 miembros, por debajo de los 3 de Alahurín de la Torre y los 2,4 de Rincón.

Y existe otro posible factor a tener en cuenta para escrudiñar las razones por las que unos pueblos tienen rentas más altas que otros. Los dos municipios con las rentas por hogar más elevadas, Rincón de la Victoria y Alhaurín de la Torre, tienen una población con una edad media de 41 y 40 años, respectivamente, frente a los alrededor de 47 o 48 de Salares y Benamargosa, más envejecidos. Aunque el pueblo más «viejo» de la provincia es Sedella (54 años).

Indicadores de desigualdad

2,8 veces más cobra el 20% más rico de España que el 20% más pobre. Mientras tanto, el índice de Gini se sitúa en los 32,1 puntos a nivel nacional.

Los datos que publica el INE también permiten conocer el grado de igualdad o desigualdad con que está distribuida la renta. Y ello, a partir de dos indicadores. En primer lugar, el índice de Gini, que va de 1 a 100, según sea el reparto de los recursos completamente igualitaria entre todos los individuos, o estén concentrados en una sola persona. En segundo lugar, con el índice 80/20, que contrasta la renta del 20% de la población que más ingresos percibe con el 20% que menos renta dispone. Sea cual sea el indicador que se use como referencia, el municipio malagueño más desigual es Benahavís: el índice de Gini está en los 43,6 puntos, muy por encima de los 36 de Genalgualcil y Fuengirola, y también de los 35,4 de Marbella. Además, Benahavís duplica en desigualdad al municipio con mayor equilibrio en el reparto de su renta, que es Serrato (su índice de Gini está en 22,1 puntos).

Si tomamos como referencia el indicador 80/20, el INE informa de que en Benahavís el 20% de la población con mayor renta ingresa cuatro veces más que el 20% más pobre. El siguiente pueblo más desigual es Genalguacil y ahí el multiplicador es de 3,5 veces. Y también por encima de las tres veces están Fuengirola y Benalmádena. Sin embargo, Marbella está por debajo, con 2,9 veces. Mientras tanto, en el municipio menos desigual de la provincia medido por este indicador, Villanueva de Tapia, el 20% más rico ingresa 1,9 veces más que el más pobre.

Benahavís es el municipio más desigual de Málaga, pero también aquél en el que más ha crecido la renta neta media por hogar en el último lustro, entre 2018 y 2023: ha pasado de los 8.466 hasta los 14.248 euros, lo que supone un ascenso cercano al 70%. Pero, por lo que se ve, ese avance no se ha producido de manera muy igualitaria.