La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del viernes, 12 de septiembre de 2025

SUR

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:07

Obtén un vistazo rápido a través de los vídeos principales de hoy en SUR.es con nuestra breve síntesis, destacando las historias más relevantes.

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este viernes por una amplia mayoría una...

La ONU aprueba por amplia mayoría un texto en favor de crear un Estado palestino

Planeta publicará en la primera semana de diciembre Reconciliación, las memorias del Rey...

Las memorias del rey Juan Carlos I se publicarán en diciembre

El FBI ha difundido imágenes de la persona buscada por su presunta relación con el asesinato del...

El FBI comparte imágenes del sospechoso buscado por el asesinato de Charlie Kirk

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, ha explicado que la...

La Junta aprobará el martes una ayuda de 26 céntimos por kilómetro para alumnos sin transporte

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado al Partido Popular, a...

Díaz acusa a PP, Junts y Vox de abofetear a trabajadores con su no a la reducción de jornada

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha rechazado realizar valoraciones públicas...

Mazón rechaza valorar autos de jueza de la dana

Top 50
  1. 1 Málaga y Rincón de la Victoria plantean siete medidas para acabar con los atascos en la autovía
  2. 2 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  3. 3 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
  4. 4 La justicia considera donación encubierta las transferencias de 68.000 euros que realizó una madre a uno de los hijos antes de morir
  5. 5

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga
  6. 6 Vía libre a los pisos en Callejones del Perchel: retoman los derribos tras dos últimos desalojos
  7. 7 El primer premio de la Lotería Nacional, vendido en Málaga
  8. 8

    Cambio radical en Lagunillas: empiezan las obras
  9. 9 Eva, un nuevo beach club inspirado en Santorini, se estrena en Estepona
  10. 10 Descartan un foco de gripe aviar en el parque de Huelin de Málaga: novedades en la muerte de las aves

