La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del viernes, 08 de agosto de 2025

SUR

Viernes, 8 de agosto 2025, 19:53

Obtén un vistazo rápido a través de los vídeos principales de hoy en SUR.es con nuestra breve síntesis, destacando las historias más relevantes.

En un día en el que Santiago de Compostela ha recibido a 2323 peregrinos, Galicia continúa...

Los peregrinos desafían la ola de calor: Es llevadera si sales pronto, a las 11 ya es mortal

+INFO

La Comisión Europea ha confirmado el quinto pago del plan de recuperación y resiliencia para...

Bruselas desembolsa el quinto pago a España de 23.000 millones

+INFO

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a siete personas y se ha incautado de más de 800 kilos de...

7 detenidos y más 800 kilos de hachís incautados en una operación antidroga en aguas de Cádiz

+INFO

Mirar nivel de anticongelante, el nivel de aceite y un buen estado del neúmatico, son algunas de...

Mirar nivel de anticongelante, y un buen estado del neúmatico, claves para conducción eficiente

+INFO

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha confirmado este viernes que, durante el año pasado,...

El 061 atendió 176 situaciones de ahogamiento en Andalucía, la mayoría a hombres, durante 2024

+INFO

El fin de semana viene cargado de emociones musicales. Desde Argentina hasta Reino Unido, algunos...

Tini, Ed Sheran y Karol G entre otros llenan el fin de semana de nuevos temas

+INFO

  1. 1 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  2. 2 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  3. 3 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  4. 4 Muere una mujer de 60 años en la playa de Fuengirola
  5. 5

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  6. 6 El trámite obligatorio en el SEPE para no dejar de cobrar la prestación
  7. 7 Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala
  8. 8 Sube el precio del helado: esto es lo que te cobrarán de más y los motivos
  9. 9 Primer paso para más de 300 viviendas en suelos y naves junto a Distrito Zeta en Málaga
  10. 10

    El apoteósico recibimiento del rey José en Málaga

