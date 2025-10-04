Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del sábado, 04 de octubre de 2025

SUR

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:01

Resumen de los vídeos destacados del día en el portal SUR.es.

La implementación del acuerdo de paz en Gaza que ha impulsado el presidente de Estados Unidos,...

Cruce de reproches entre Gobierno y oposición a raíz del plan de paz en Gaza

El Ministerio de Exteriores israelí ha confirmado que 137 tripulantes de los barcos de la Global...

Israel confirma 137 deportaciones de tripulantes de la Global Sumud Flotilla este sábado

Más de cuatro mil personas exigen en Málaga «paz y justicia» para Palestina

Más de cuatro mil personas exigen en Málaga «paz y justicia» para Palestina

El Gobierno de Israel ha anunciado la puesta en marcha del plan propuesto por el presidente de...

La comunidad internacional reacciona positivamente al posible acuerdo de alto al fuego en Gaza

Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola

Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola

La vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero,...

Montero afirma que no vamos a consentir que nos quiten el orgullo de la sanidad pública

Ha llegado el día. Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se han dado el Sí, quiero en...

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se dan el Sí, quiero en Sevilla

Top 50
  1. 1 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  2. 2 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  3. 3 Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
  4. 4 Un hombre de 84 años mata a puñaladas a su mujer, de 83, en Marbella
  5. 5 Málaga, una de las provincias en las que a más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama
  6. 6 Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años
    Miguel Herrán, el malagueño que triunfa en Instagram y en el cine: «Tengo claro quién soy»
  8. 8 Devuelven a una clienta víctima de un fraude los más de 8.000 euros que le estafaron
    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  10. 10 San Diego Comic-Con Málaga responde a los fans: «Lo que no salió bien no volverá a suceder»

