La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del sábado, 30 de agosto de 2025

Sábado, 30 de agosto 2025, 20:04

La evolución de los siete incendios activos en España es muy favorable gracias a las condiciones...

Protección Civil señala una evolución muy favorable de los incendios

El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y...

Asesinado a tiros en Leópolis el expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que este mismo mes de septiembre se abrirá el...

Urtasun anuncia la apertura del programa Cine Escuela para colegios de toda España

El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos ha dictaminado este viernes que...

La Justicia declara ilegales la mayoría de aranceles de Trump, pero los mantiene hasta octubre

La vicepresidenta del sindicato educativo ANPE, Sonia García, ha explicado los principales...

ANPE denuncia la falta de coordinación educativa y exige mejoras laborales para el profesorado

Top 50
  1. 1 La confesión de una víctima del entrenador de kárate de Torremolinos a dos amigos desveló los presuntos abusos hacia ellos
  2. 2

    Comer es más caro que nunca y ya se resiente el negocio de la hostelería en Málaga
  3. 3 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  4. 4

    Aurelio Rojas, el cardiólogo malagueño de los 600.000 seguidores
  5. 5 Así es el hotel de Leo Messi que está a menos de una hora de Málaga
  6. 6 Muere un hombre en Casarabonela al volcar un camión hormigonera
  7. 7 Miles de personas se manifiestan en Málaga por Gaza: «No podemos mirar hacia otro lado»
  8. 8

    Zafarrancho del Málaga al cierre del mercado de fichajes
  9. 9 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  10. 10 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía

