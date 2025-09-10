Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del miércoles, 10 de septiembre de 2025

SUR

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:03

Breve descripción de los vídeos más relevantes publicados hoy en SUR.es.

La NASA ha anunciado el descubrimiento de la señal más clara de vida antigua en Marte en una...

Perseverance encuentra la señal más clara de vida antigua en Marte

+INFO

El secretario general y director de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Diego Lorente,...

Director AVE advierte que el 100% del Corredor Mediterráneo está en marcha

+INFO

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha explicado este miércoles ante el juez...

Begoña Gómez asegura al juez que su asesora le hizo algún favor en ocasiones excepcionales

+INFO

La Guardia Civil está investigando a la madre que tras dar a luz a un bebé en un domicilio de la...

La Guardia Civil investiga a la madre que dio a luz y metió al feto en un congelador

+INFO

Movimiento Sumar ha registrado este miércoles en el Congreso más de 100.000 firmas de ciudadanos...

Sumar sobre reducción jornada: Hay derrotas que son victorias políticas

+INFO

Este viernes 12 de septiembre llega a los cines El cautivo, la nueva película de Alejandro...

Amenábar explora la tesis de la homosexualidad de Cervantes en El Cautivo

+INFO

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  4. 4 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  5. 5

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  6. 6 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  7. 7 Dos restaurantes de Málaga, nominados a mejor apertura en España
  8. 8

    Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles
  9. 9 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  10. 10

    Multa a los padres de los menores que vapeen

