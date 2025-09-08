Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del lunes, 08 de septiembre de 2025

SUR

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:01

Resumen de las principales vídeos de hoy en SUR.es

La Asamblea Nacional francesa ha rechazado este lunes una moción de confianza contra el Gobierno...

El Gobierno de Bayrou deberá dimitir tras perder la moción de confianza en la Asamblea francesa

+INFO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que la historia será...

Sánchez dice que la historia será implacable con la complicidad ante el genocidio

+INFO

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado a consultas a la embajadora...

El Gobierno llama a consultas a la embajadora en Tel Aviv ante las calumnias de Israel

+INFO

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que preparan una estrategia de...

Illa prepara una estrategia ante los aranceles de EEUU para que 2.000 nuevas empresas exporten

+INFO

La exmilitante del PSOE Leire Díez ha negado este lunes haber mantenido una relación política,...

Leire Díez niega haber tenido relación con Cerdán o cruzar ni una sola palabra con Sánchez

+INFO

El presidente del AMPA del CEIP Luis Vives de Massanassa (Valencia), Álex Carabal, ha criticado...

Algunos colegios de la dana no empiezan el curso y cargan contra la conselleria

+INFO

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  4. 4 La fiebre por las tartas de queso crece en Málaga con la apertura de la primera tienda de Seixis
  5. 5 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  6. 6 Miles de personas se citan en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones
  7. 7 El silencio más difícil: cómo detectar el abuso sexual infantil
  8. 8 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  9. 9 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  10. 10 Viajes del Imserso: cuenta atrás para reservar los paquetes vacacionales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La actualidad del día, en vídeo