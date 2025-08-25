Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del lunes, 25 de agosto de 2025

SUR

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:02

Obtén un rápido panorama de los vídeos destacados del día en el portal SUR.es con nuestro breve sumario, ofreciéndote lo esencial de las historias ... visuales más relevantes.

Top 50
  1. 1 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  2. 2 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  3. 3 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  4. 4 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  5. 5 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  6. 6 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  7. 7 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  8. 8 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  9. 9 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  10. 10 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera

