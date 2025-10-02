Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del jueves, 02 de octubre de 2025

SUR

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:09

Obtén un vistazo rápido a través de los vídeos principales de hoy en SUR.es con nuestra breve síntesis, destacando las historias más relevantes.

Málaga también ha salido a la calle en la tarde de este jueves y lo que inicialmente era una concentración se convertía minutos después en una manifestación improvisada por las calles de la capital

La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro

Decenas de personas se están concentrando durante la tarde de este jueves frente al Ministerio de...

Miles de personas se reúnen en Exteriores para exigir liberación de miembros de la flotilla

El Rey Felipe VI ha puesto en valor los valores que inspiraron el multilateralismo en la primera...

El Rey defiende el multilateralismo y cree que la UE tiene que hacerse escuchar

Junts ha anunciado este jueves que la próxima semana votará a favor en el Congreso de la...

Junts anuncia que apoyará el decreto para el embargo de armas a Israel

Nueve de cada diez consumidores consideran que las tiendas online ayudan a reducir el coste de la...

9 de cada 10 consumidores creen que las tiendas online ayudan a reducir el coste de la vida

La Junta de Andalucía ha empezado este jueves a llamar a 2.000 mujeres en toda la Comunidad que se...

Andalucía llamará una por una a 2.000 mujeres del cribado del cáncer de mama

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha señalado...

Andalucía critica el Plan de Vivienda del Gobierno por ignorar a CCAA y prepara alegaciones

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  4. 4 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  5. 5 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  6. 6

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  7. 7

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  8. 8

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 personas
  9. 9

    El restaurante Óleo renace en el Soho
  10. 10 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama

