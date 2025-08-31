La actualidad del día, en vídeo

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resumen de los principales vídeos del domingo, 31 de agosto de 2025

SUR

Domingo, 31 de agosto 2025, 20:01

Descubre los vídeos más destacados del día en SUR.es con nuestro resumen diario, ofreciéndote una rápida visión de los contenidos más relevantes.

Las primeras embarcaciones de la Global Sumud Flotilla han empezado a salir del Puerto de Barcelona...

La Global Sumud Flotilla parte de Barcelona a Gaza con al menos 20 barcos y más de 300 personas

Cientos de personas han regresado en tren a través de la estación de trenes Madrid Chamartín...

Cientos de personas regresan de sus vacaciones en el último día de agosto

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha pedido este sábado unidad a...

Irene Montero pide unidad de los partidos en torno a Gaza pese a sus discrepancias

Protección Civil ha dado este domingo por finalizada la oleada de incendios. El PSOE y el PP han...

Finaliza la oleada de incendios con reproches entre el PSOE y el PP

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha dado por terminada...

Protección Civil da por finalizada la oleada de incendios con 93 fuegos

El propietario de Confecciones Mary, establecimiento especializado en uniformes escolares, Enrique...

El precio medio de un uniforme escolar se sitúa entre los 200 y 300 euros

Top 50
  1. 1 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  2. 2

    Luces y sombras de la Feria de Málaga
  3. 3 El nuevo horario de Mercadona a partir del próximo 1 de septiembre
  4. 4 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  5. 5 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  6. 6 El segundo premio de La Primitiva de este sábado, en Málaga
  7. 7 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  8. 8

    Carlos, el policía metalero:«El que me conoce en lo personal y luego se entera de mi trabajo, al principio, le choca»
  9. 9 La provincia de Málaga llegará a los 37 grados en un domingo con tormentas en España por un frente atlántico
  10. 10

    Pedro Bendala: «La ampliación del aeropuerto de Málaga permitirá estar conectados con 200 ciudades»

