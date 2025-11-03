Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del lunes, 03 de noviembre de 2025

SUR

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:25

Comenta

Breve descripción de los vídeos más relevantes publicados hoy en SUR.es.

La víctima, que ha estado varios días hospitalizada, falleció este domingo a consecuencia de las graves lesiones

Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón

+INFO

El suceso ha ocasionado retenciones puntuales en la zona y ha obligado a cortar el carril derecho

Un vehículo en llamas provoca cortes intermitentes en la MA-20 en Plaza Mayor

+INFO

Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»

Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»

+INFO

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este lunes la inversión que...

Moreno presume de inversión en sanidad pública: Hablar de privatización es faltar a la verdad

+INFO

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reiterado este lunes que no se considera...

García Ortiz niega ser responsable de revelación de secretos en la primera jornada del juicio

+INFO

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado que las comunidades...

CSIF denuncia el despido de 4.000 bomberos forestales y demanda un Pacto de Estado

+INFO

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha señalado que la Policía sigue...

Policía sigue investigando el crimen de Lorenzo Pompiliu en Toledo tras 4 años

+INFO

Tras acariciar la victoria en Supervivientes 2024 y clasificarse en segunda posición por detrás...

Rubén Torres, ganador de Supervivientes All Stars, revela en qué se va a gastar el premio

+INFO

A punto de cumplirse un mes de la polémica despedida de los escenarios de Andy y Lucas después...

Lucas responde, con ironía, a la demoledora entrevista del exmarido de su pareja

+INFO

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  3. 3 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  4. 4 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  5. 5 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  6. 6 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  7. 7 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  8. 8 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  9. 9 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero
  10. 10

    El Málaga se hunde en el descuento y sufre una remontada increíble (2-1)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La actualidad del día, en vídeo