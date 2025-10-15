Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del miércoles, 15 de octubre de 2025

SUR

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:39

Comenta

Descubre los vídeos más destacados del día en SUR.es con nuestro resumen diario, ofreciéndote una rápida visión de los contenidos más relevantes.

La Junta de Andalucía va a reforzar con 89 millones de euros los programas de cribado de cáncer...

Andalucía reforzará con 89 millones el cribado de colon y cuello de útero

El cáncer de mama hereditario puede ser una herencia delicada producida por la mutación en genes...

Nace la campaña “Herencias delicadas” para dar visibilidad al cáncer de mama hereditario

Organizaciones sindicales y estudiantiles se han movilizado este miércoles en toda España en...

Sindicatos y estudiantes se manifiestan en toda España dos días después del acuerdo para Gaza

Benahavís acoge el Foro Compromiso SUR Un nuevo impulso al agua regenerada en la Costa del Sol

Benahavís acoge el Foro Compromiso SUR Un nuevo impulso al agua regenerada en la Costa del Sol

Después de que en las últimas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya vuelto a...

Bruselas responderá a cualquier acción comercial contra un país de la UE

El abogado penalista José Antonio Sires, del bufete Sires Abogados, ha informado de la...

Denuncia contra el SAS por homicidio imprudente tras la muerte de un hombre por cáncer de mama

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido este miércoles los valores de igualdad...

Garamendi defiende la igualdad constitucional de las comunidades autónomas

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha recordado los estudios científicos que avalan la...

DGT recuerda que los sistemas ADAS podrían evitar el 40% de los siniestros viales

Amaia Montero vuelve, 18 años después, a La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero vuelve, 18 años después, a La Oreja de Van Gogh

Top 50
  1. 1 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  2. 2 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  3. 3 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  4. 4 Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas
  5. 5 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  6. 6

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  7. 7 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  8. 8 Andalucía, la comunidad con más autónomos, sale en tromba contra el «hachazo» en las cuotas que proyecta el Gobierno
  9. 9 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  10. 10 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía

