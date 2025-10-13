Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del lunes, 13 de octubre de 2025

SUR

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:54

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, , ha ensalzado este lunes su plan de paz para la...

Trump alaba su plan de paz como el amanecer histórico de un nuevo Oriente Próximo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se han...

Sánchez y Trump se saludan una semana después de pedir expulsar a España de la OTAN

El grupo palestino Hamás y las autoridades de Israel han cumplido este lunes con el primer canje...

Psicólogos advierten del impacto psicológico del secuestro en rehenes israelíes y palestinos

Las empresas Unilever y DIA se han aliado con la Federación Española de Bancos de Alimentos para...

«Tu Compra Ayuda» se vuelca con los Bancos de Alimentos con una gran donación solidaria

Dean Huijsen, talismán en la victoria del Málaga frente al Deportivo

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de octubre...

El CIS coloca al PSOE quince puntos por encima del PP, con Vox pisando los talones a Feijóo

La Ertzaintza ha homenajeado este lunes al ertzaina Txema Aguirre Larraona, agente asesinado por...

La Ertzaintza homenajea a Txema Aguirre, agente asesinado por ETA el 13 de octubre de 1997

El Ayuntamiento de Madrid subasta 550 dispositivos electrónicos procedentes de la Oficina de...

Salen a subasta 550 dispositivos electrónicos de la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid

Regina Zurdo, conservadora restauradora de bienes culturales del Museo Naval de Madrid, ha mostrado...

Museo Naval de Madrid muestran cómo han limpiado el cuadro de Colón tras el ataque con pintura

Adiós a un torero de época: Morante se retira con una última puerta grande apoteósica

diariosur La actualidad del día, en vídeo