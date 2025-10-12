Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los vídeos destacados de este domingo

Resumen de los principales vídeos del domingo, 12 de octubre de 2025

SUR

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:57

Más de 40.000 personas han depositado sus ramos de flores este domingo, día del Pilar y de la...

Miles de personas lucen con orgullo su devoción por la Virgen del Pilar

El acto central del 12 de octubre, la tradicional parada militar presidida por los reyes Felipe VI...

Autoridades nacionales y regionales asisten al desfile del 12-O marcado por la ausencia de Vox

Así suena El Novio de la Muerte en la procesión extraordinaria del Mayor Dolor de Antequera

Así suena El Novio de la Muerte en la procesión extraordinaria del Mayor Dolor de Antequera

El momento más romántico del acto conmemorativo del Día de la Patrona de la Guardia Civil en Antequera

El Consejo de Gobierno andaluz aprobará en su reunión semanal del próximo miércoles, 15 de...

La Junta impulsará el próximo miércoles un plan de acción integral en relación a los cribados

Entrevista a Georgina, roquera y madre: «Viví la gloria, pero también toqué fondo»

Jimmy Shaw, conocido por su papel de Matthew en La que se avecina, ha fallecido a los 59 años de...

Cristina Castaño llora la muerte de Jimmy Shaw, actor de La que se avecina

La Policía Local de Valencia ha encontrado los restos de un hombre que podría llevar 15 años...

Encuentran el cadáver de un hombre que llevaba muerto 15 años en su casa de Valencia

La actriz estadounidense Diane Keaton ha muerto este sábado en California, como ha confirmado un...

Fallece la actriz Diane Keaton a los 79 años

La Plaza Mayor de Madrid acoge este domingo la tercera edición de la Gala de Estrellas del...

La Plaza Mayor de Madrid acoge el espectáculo de flamenco más multitudinario de la historia

  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  3. 3 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  4. 4 Si tienes entre 25 y 64 años puedes solicitar una ayuda de hasta 1.500 euros si cumples estos requisitos
  5. 5 Â¿Me pueden multar por colgar una bandera en la fachada de casa? Esto es lo que dice la ley
  6. 6 La Primitiva del sábado deja un premio millonario en un bazar de Málaga
  7. 7 Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión
  8. 8 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  9. 9 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  10. 10 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados

Los vídeos destacados de este domingo