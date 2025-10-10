Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los vídeos destacados de este viernes

Resumen de los principales vídeos del viernes, 10 de octubre de 2025

SUR

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:15

Comenta
El Ejército de Israel ha anunciado este viernes que el acuerdo de alto el fuego alcanzado con el...

El Ejército de Israel anuncia la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza

+INFO

SUR y San Telmo Business School presentan el directorio de empresas Quién es Quién 2025

SUR y San Telmo Business School presentan el directorio de empresas Quién es Quién 2025

+INFO

El jurado del Comité Noruego de los Premios Nobel ha reconocido este viernes con el Nobel de la...

María Corina Machado, Nobel de la Paz por promover los derechos y libertades en Venezuela

+INFO

La Consejería de Salud y Consumo ha puesto en marcha la creación de los Equipos de Tratamiento...

Andalucía impulsa un nuevo modelo comunitario para mejorar la atención en salud mental

+INFO

El Gobierno ha expresado su máxima tranquilidad tras la propuesta del presidente de Estados...

Trump propone expulsar a España de la OTAN y el Gobierno expresa máxima tranquilidad

+INFO

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que Renfe invertirá...

Renfe invertirá 1.000 millones hasta 2030 en modernización de talleres de mantenimiento

+INFO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer un aumento masivo de...

Trump amenaza a China con aranceles masivos ante su hostilidad comercial

+INFO

Hoy 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental 2025, una fecha clave para poner...

Psicóloga avisa del aumento de casos en la población infantojuvenil

+INFO

Ya están aquí los estrenos musicales más esperados de los últimos días. Entre las novedades...

Viva Suecia, Leiva, Ana Mena o Nathy Peluso protagonizan los estrenos musicales de la semana

+INFO

La vacunación es una de las herramientas más efectivas en la prevención de enfermedades...

Diferentes expertos se reúnen para debatir sobre la importancia de la inmunización en adultos

+INFO

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  3. 3 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  7. 7

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  8. 8 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  9. 9 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  10. 10

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los vídeos destacados de este viernes