Los vídeos destacados de este jueves

Resumen de los principales vídeos del jueves, 09 de octubre de 2025

SUR

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:01

Comenta
Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga

El anuncio de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de ampliar los...

La ampliación a 10 días del permiso por fallecimiento de un familiar genera debate en la calle

Cerca de 40 profesionales de la hostelería participan en la tercera edición de una prueba en la que han tenido que recorrer 500 metros con una bandeja con vasos y copas llenos de agua

Los camareros más rápidos se enfrentan en Nerja

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avanzado este jueves que se van a...

Moreno dice asumir responsabilidades ante la crisis de los cribados

El Gobierno de Israel ha confirmado este jueves que mantendrá esta tarde una reunión para votar...

Israel dice que el alto el fuego en Gaza entrará en vigor 24 horas después de la aprobación

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, los centros de San Juan de Dios en Madrid han ...

Expertos en salud mental abogan por investigar más en prevención

La construcción en España de una vanguardia con carácter propio, inspirada en la tierra --y su...

Museo Carmen Thyssen acoge exposición inspirada en la tierra y lo ancestral

El aeropuerto de Barajas ha presentado este jueves la primera prueba del nuevo sistema europeo de...

El nuevo control de fronteras para los no europeos llega a Barajas: Automático y en tiempo real

La miopía infantil se consolida como una de las grandes preocupaciones respecto a la salud visual...

Los expertos alertan sobre el aumento progresivo de la miopía infantil en España

diariosur Los vídeos destacados de este jueves