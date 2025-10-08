Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los vídeos destacados de este miércoles

Resumen de los principales vídeos del miércoles, 08 de octubre de 2025

SUR

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:01

La Junta de Andalucía se ha comprometido a realizar de aquí al 30 de noviembre próximo las...

Andalucía realizará antes de diciembre las pruebas pendientes de cáncer de mama

+INFO

 

Adiós a los coches de caballos en Málaga: una madrileña se ofrece a acogerlos para que no los sacrifiquen

+INFO

 

Jared Leto: «Málaga es supercool, me encata. Es un lugar estupendo, precioso»

+INFO

 

Israel intercepta una nueva flotilla en apoyo a Gaza con dos vecinas de Málaga

+INFO

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha...

Junta inicia la campaña Andalucía recicla con arte para concienciar sobre el reciclaje

+INFO

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles un procedimiento de infracción contra España...

Bruselas expedienta a España por las multas a las aerolíneas que cobran por el equipaje de mano

+INFO

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado este miércoles un intercambio con...

Hamás anuncia intercambio con Israel del listado de rehenes que serían liberados si hay acuerdo

+INFO

El exministro y ex secretario general del PSOE José Luis Ábalos ha insistido este miércoles en...

Ábalos recalca que el informe de la UCO contiene muchos errores

+INFO

Su Majestad el Rey Felipe VI ha visitado este miércoles, 8 de octubre, la Academia de Logística...

El Rey conoce el trabajo de los especialistas de la Academia Logística de Calatayud

+INFO

 

La tertulia de baloncesto de SUR analiza la actualidad del Unicaja y el comienzo de la BCL

+INFO

Top 50
  1. 1 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  4. 4 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  5. 5 El Millón del Euromillones, validado en el mismo pueblo de Málaga por segunda vez en menos de dos meses
  6. 6 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  7. 7

    Se jubila Consuelo Lauri, la niña que no paraba de comer helados
  8. 8 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»
  9. 9 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  10. 10 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga

diariosur Los vídeos destacados de este miércoles