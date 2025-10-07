Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los vídeos destacados de este martes

Resumen de los principales vídeos del martes, 07 de octubre de 2025

Martes, 7 de octubre 2025, 19:58

Los malagueños de la flotilla a Gaza vuelven a casa y denuncian las «torturas» de Israel

La histórica campana de los Baños del Carmen de Málaga regresa a su lugar original

Nativel Preciado presenta su última novela, El pan de mis hijos, en el Aula de Cultura de SUR

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado este martes que los aforos de la San...

De la Torre dice que aforos de la Comic Con Málaga no pasaron del 80% en cuanto a ocupación

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la...

Andalucía pone en marcha el Grupo Titán de la Policía Adscrita para la seguridad turística

Varias personas han resultado heridas y otras se encuentran desaparecidas en el derrumbe parcial de...

Varias personas heridas en el derrumbe parcial de un edificio en obras en la zona de Ópera

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que regula el uso medicinal de...

El uso medicinal del cannabis y la creación de universidades centran el Consejo de Ministros

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha planteado este martes un acuerdo de país para...

Illa plantea un acuerdo para movilizar suelo y construir unos 210.000 pisos, el 40-50% para VPO

Primeros cortes de tráfico en Gamarra para construir la estación del metro de La Trinidad

Primeros cortes de tráfico en Gamarra para construir la estación del metro de La Trinidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  2. 2 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  3. 3 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  4. 4 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  5. 5 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  6. 6 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras
  7. 7 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  8. 8 El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía
  9. 9 Un tren de Málaga a Sevilla, obligado a hacer dos escalas por tener los baños rotos
  10. 10 Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol

