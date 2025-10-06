Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los vídeos destacados de este lunes

Resumen de los principales vídeos del lunes, 06 de octubre de 2025

Lunes, 6 de octubre 2025, 19:13

Adiós a los coches de caballos en Málaga

Los dos tripulantes malagueños de la flotilla ya están de vuelta en España

Tras el éxito de la primera edición, destacados dermatólogos y expertos en salud cutánea se han...

Expertos en salud cutánea celebran una jornada para fomentar el cuidado integral de la piel

El juez que instruye en la Audiencia Nacional el Caso Koldo, Ismael Moreno, ha accedido a la...

El juez del caso Koldo ordena investigar el patrimonio de Pardo de Vera y Herrero

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha...

La Junta destina 840.000 euros hasta 2027 a modernizar el Banco de Germoplasma de Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes que el Servicio...

Moreno afirma que se trabaja contrarreloj para solventar los cribados de cáncer de mama

El expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara ha sido despedido este lunes...

Multitudinaria despedida a Fernández Vara en un funeral inundado de aplausos y emoción

Los investigadores Mary Brankov, Fred Ramstell y Shimon Sakaguchi han sido distinguidos con el...

Brankov, Ramstell y Sakaguchi, Nobel de Medicina por descubrimientos en la tolerancia inmune

Centenares de turistas quedan atrapados en el Everest tras una tormenta de nieve

Tan solo 48 horas después de salir a la luz su nuevo álbum, este lunes se ha estrenado The Fate...

Taylor Swift estrena el videoclip 'The Fate of Ophelia'

