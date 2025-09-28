Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del domingo, 28 de septiembre de 2025

SUR

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:05

Resumen de las principales vídeos de hoy en SUR.es

La hermandad del barrio de Capuchinos, que celebra su centenario fundacional, expone a su titular en besapiés en el templo donde se bendijo la primitiva imagen, destruida en 1931.

Histórica visita del Señor del Prendimiento a la iglesia de Santo Domingo

+INFO

Llegó el gran día. Arnold Schwarzenegger ha puesto el broche de oro a la San Diego Comic-Con de...

Schwarzenegger pone el broche de oro a la SDCC en un evento con Antonio Banderas

+INFO

Arnold Schwarzenegger: «Málaga es una ciudad preciosa, lo que he visto es espectacular»

+INFO

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha subrayado este domingo la repercusión...

Moreno subraya un impacto de 50 millones tras la Comic-Con y apuesta por corregir errores

+INFO

Antonio Banderas le entrega a Arnold Schwarzenegger el premio de honor de la Comic-Con Málaga

+INFO

Protesta contra el proyecto del embarcadero en La Cala del Moral

+INFO

Hamás ha afirmado que no ha recibido ninguna propuesta de alto el fuego del presidente de Estados...

Hamás desmiente a Trump y afirma no haber recibido su nueva propuesta de alto el fuego

+INFO

La inmigración y la no comparecencia de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en...

La inmigración y Begoña Gómez protagonizan el debate político de este domingo

+INFO

El momento más romántico de la Comic-Con Málaga: una pedida de mano en el concurso de cosplay

+INFO

El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha conquistado este domingo su séptimo título de...

Marc Márquez vuelve a ser campeón del mundo de MotoGP

+INFO

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2

    Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar
  3. 3 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  4. 4 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  6. 6 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  7. 7 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  8. 8 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  9. 9

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  10. 10 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga

