La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del viernes, 26 de septiembre de 2025

SUR

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:29

Breve descripción de los vídeos más relevantes publicados hoy en SUR.es.

Los mejores cosplays de la San Diego Comic Con Málaga

Los mejores cosplays de la San Diego Comic Con Málaga

+INFO

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apostado este jueves por convertir a...

Moreno apuesta desde la Comic-Con Málaga por convertir Andalucía en referente de la industria

+INFO

Así está el césped de La Rosaleda a 16 días del siguiente partido en casa del Málaga

Así está el césped de La Rosaleda a 16 días del siguiente partido en casa del Málaga

+INFO

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha dirigido desde la Asamblea General de la...

Netanyahu habla a los rehenes desde la Asamblea de la ONU: Os traeremos de vuelta a casa

+INFO

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio...

Antonio Sanz anuncia subvenciones de 600.000 euros para empresas del sector del videojuego

+INFO

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha destacado este viernes que...

Rocío Blanco destaca que el sector industrial roza el pleno empleo en Andalucía

+INFO

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Plan Estatal de...

Rodríguez asegura que el Plan Estatal de Vivienda no peligra aunque no se aprueben los PGE

+INFO

Los Reyes Felipe y Letizia junto con la Princesa Leonor han iniciado este viernes una visita...

Arranca la visita oficial de los Reyes y la Princesa a Navarra con un gran baño de masas

+INFO

La isla de Tenerife ha culminado en la tarde de este viernes el simulacro de erupción volcánica...

Tenerife culmina su primer simulacro de riesgo volcánico

+INFO

La Seguridad Social destinó en el presente mes de septiembre la cifra récord de 13.638 millones...

El gasto en pensiones sube un 6,1% en septiembre, hasta la cifra récord de 13.638 millones

+INFO

