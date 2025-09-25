La actualidad del día, en vídeo

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resumen de los principales vídeos del jueves, 25 de septiembre de 2025

SUR

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:35

Obtén un vistazo rápido a través de los vídeos principales de hoy en SUR.es con nuestra breve síntesis, destacando las historias más relevantes.

Miles de personas acceden ya al paraíso friki de San Diego Comic-Con Málaga

Te enseñamos cómo es el recinto de la San Diego Comic-Con Málaga

Desalojan de manera pacífica a unos activistas que interrumpieron el pleno del Ayuntamiento de Málaga

Juanma Moreno anuncio que Andalucía amplía a 1.200 euros la deducción por alquiler a jóvenes y mayores

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha pedido...

Igualdad pide disculpas a las víctimas de violencia de género por los fallos en las pulseras

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, no ha descartado...

Delegada contra Violencia de Género no descarta penalizaciones tras incidencias en pulseras

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha considerado este jueves que la...

Moreno pide parar la catástrofe humana en Gaza más allá de debates semánticos

Bristol Myers Squibb ha presentado los resultados del estudio AppreZiate, una investigación...

Un estudio español analiza el impacto en la vida real del tratamiento de la esclerosis múltiple

Alejandro Sanz recorrerá once ciudades españolas con su gira ¿Y Ahora Qué? durante 2026,...

Así será la gira de Alejandro Sanz en 2026, recorrerá 11 ciudades españolas

  1. 1 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  2. 2 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  3. 3 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  4. 4 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  5. 5 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  7. 7 San Diego Comic-Con Málaga recibe a los héroes: miles de personas acceden ya al paraíso friki
  8. 8

    Vía libre al proyecto de oficinas y alojamientos temporales en el histórico Cortijo Jurado de Málaga
  9. 9 Desalojado y suspendido el pleno de Málaga cuando la edil de Vox intervenía sobre violencia de género
  10. 10 Confusión con las entradas infantiles en la San Diego Comic-Con Málaga

