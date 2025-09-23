Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del martes, 23 de septiembre de 2025

SUR

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:48

Resumen de los vídeos destacados del día en el portal SUR.es.

Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos

+INFO

El rector de la Universidad de Málaga (UMA), Teodomiro López, ha pedido una financiación...

Rector de la UMA solicita fondos por estudiante para acabar con desigualdades

+INFO

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, Jose Carlos Villamandos, ha dicho ser...

Junta destina más de 244 millones de euros en financiación récord para la Universidad de Málaga

+INFO

El Presupuesto de Andalucía para el año 2026 incluirá un nuevo paquete de rebajas fiscales de...

Moreno anuncia una deducción fiscal de 100 euros para gastos veterinarios de mascotas

+INFO

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al real decreto ley para el embargo de armas...

El Gobierno da luz verde al embargo de armas a Israel con posibilidad de excepciones puntuales

+INFO

Expertos analizan el papel de la inteligencia artificial aplicada a las empresas de Málaga

+INFO

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha revisado dos décimas al...

La OCDE mejora las previsiones de crecimiento para España al 2,6% este año y al 2% en 2026

+INFO

El Consejo de Gobierno toma conocimiento este miércoles del plan de actuación de la Agencia...

La Agencia Digital de Andalucía dispondrá de casi 2.600 millones de euros hasta 2030

+INFO

El artista Pablo Alborán ha asegurado que no debería haber una opinión sobre matar niños en...

Pablo Alborán, sobre la situación en Gaza: Deberíamos pensar todos lo mismo, es un horror

+INFO

Top 50
  1. 1 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  2. 2 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  3. 3 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  4. 4 Condenan a los padres de la bebé a la que quemaron el 42% del cuerpo con agua hirviendo: 16 años de cárcel para él y 4 para ella
  5. 5

    La Junta da luz verde al aumento de altura de tres hoteles en el Centro de Málaga
  6. 6 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  7. 7 «San Diego Comic-Con Málaga ha llegado a 120.000 asistentes, que era nuestro objetivo de 2027»
  8. 8 90 euros por una foto, 66 por un autógrafo: ¿Qué artistas cobrarán en la San Diego Comic-Con Málaga?
  9. 9

    Málaga empieza a multar con cámaras por saltarse semáforos en cruces conflictivos: hasta 200 euros y cuatro puntos menos
  10. 10

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»

