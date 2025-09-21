Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los vídeos destacados de este domingo

Resumen de los principales vídeos del domingo, 21 de septiembre de 2025

SUR

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:57

El equipo se sobrepuso a un pésimo comienzo para barrer al NBA G League United con un tercer cuarto espectacular y sumar un nuevo título

El Unicaja prolonga su reinado intercontinental

Récord y fiesta por el bienmesabe de Antequera más grande del mundo

Récord y fiesta por el bienmesabe de Antequera más grande del mundo

María Laborda y Alberto García, campeones de velocidad en la segunda Copa de España de escalada

María Laborda y Alberto García, campeones de velocidad en la segunda Copa de España de escalada

Los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer; Canadá, Mark Carney; y de Australia, Anthony...

Reino Unido, Canadá y Australia reconocen el Estado palestino

Dos meses después de la íntima celebración de su enlace, el cantante Pablo López y su mujer,...

Pablo López y Laura Rubio posan como marido y mujer tras su segunda boda

La Asamblea General de Naciones Unidas reúne anualmente a los principales líderes del mundo en un...

Asamblea General acapara focos con nueva cita de líderes que coincide con los 80 años de la ONU

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido este domingo a las críticas de su...

Sánchez acusa a Aznar de ver armas de destrucción masiva pero no la barbarie en Gaza

La primera quincena del mes de septiembre ha servido para que durante los trabajos en la zona de...

Afloran en Carrascosa 200 fósiles de mamíferos que arrojan luz al cambio climático

Madrid acoge la X Feria del Vehículo Eléctrico, un evento que ha reunido a más de 30.000...

Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid acerca movilidad sostenible a más de 30.000 visitantes

