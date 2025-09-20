Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los vídeos destacados de este sábado

Resumen de los principales vídeos del sábado, 20 de septiembre de 2025

SUR

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:03

Esculturas de superhéroes reciben a los visitantes y anuncian los puntos habilitados para retirar el pase a la ciudad del cómic y la cultura popular

Dónde y cuándo recoger tu pase para la San Diego Comic-Con Málaga

Juan Calderón relata los últimos detalles desde Singapur de la final de la Intercontinental entre el Unicaja y el equipo de la NBA G League

La previa de la final de la Intercontinental entre el Unicaja y el equipo de la NBA G League

Un ciberataque contra el proveedor de servicios para los sistemas de facturación y embarque en...

Un ciberataque afecta a varios aeropuertos en Bélgica, Alemania y Reino Unido

Firmas de Marruecos, Ucrania, Tenerife o Sevilla vistieron de mestizaje la XIV edición de esta cita, que otorgó el Alfiler de Oro a Aurora Gaviño

Pasarela Larios, una Torre de Babel de la moda

WWF ha llevado a cabo este sábado una acción denuncia en Madrid con la instalación de una...

WWF alerta de la delicada situación del lobo y pide que sea una especie protegida

Sanitarios de distintos colectivos de la Sanidad se han concentrado este sábado en Madrid,...

Sanitarios españoles homenajean a compañeros en Gaza con batas blancas y manos pintadas de rojo

El actor Eduard Fernández ha recibido este sábado, en manos del ministro de Cultura, Ernest...

Eduard Fernández con pañuelo palestino en San Sebastián: Los quieren matar a todos

Trump afirma que el Ejército de EEUU hundió otro barco «de narcotraficantes» en el Caribe

Top 50
  1. 1 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  2. 2 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  3. 3 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  4. 4

    La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios
  5. 5 Encañonan y agreden a un vecino de Marbella de 61 años para atracarle: «¡Están matando a un hombre a golpes!»
  6. 6 Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto
  7. 7

    «Vamos hacia la curación plena en el linfoma de Hodgkin y en el no Hodgkin agresivo»
  8. 8 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  9. 9 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  10. 10 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga

