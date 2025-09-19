Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los vídeos destacados de este viernes

Resumen de los principales vídeos del viernes, 19 de septiembre de 2025

SUR

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:09

 

«¡Están matando a un hombre a golpes!»: Encañonan y agreden a un vecino de Marbella de 61 años para atracarle

+INFO

 

Trabajadores del Infoca y del 112 se movilizan en Málaga para reivindicar su «dignidad profesional»

+INFO

El precio medio de la vivienda libre subió un 10,4% en el segundo trimestre del año, hasta...

El precio medio de la vivienda libre sube un 10,4% en el segundo trimestre

+INFO

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha presentado este viernes la nueva temporada...

Junta amplía la oferta del Cánovas que contará con más de cien actuaciones y flamenco

+INFO

 

Así ha sido la tertulia de SUR, desde Singapur antes del segundo partido del Unicaja

+INFO

Próximo encuentro a la vista entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el rey Felipe...

Los Reyes asistirán a la recepción organizada por Trump en el marco de la Asamblea de la ONU

+INFO

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este viernes...

El Gobierno restringirá la publicidad de alimentos insanos dirigida a menores

+INFO

Donald Trump ha asegurado este viernes que China ha aprobado finalmente la venta de las operaciones...

Trump asegura que China aprueba la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok

+INFO

La Comisión Europea ha pedido este viernes acelerar un año, hasta el 1 de enero de 2027, el veto...

Bruselas pide adelantar a enero de 2027 el veto al gas natural licuado ruso

+INFO

diariosur Los vídeos destacados de este viernes