Los vídeos destacados de este lunes

Resumen de los principales vídeos del lunes, 15 de septiembre de 2025

SUR

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:02

 

Paco de la Torre, alcalde: «La limpieza de Málaga es mejorable, puede estar más limpia»

Francisco de la Torre debate con el director de este diario, Manolo Castillo, sobre los temas más candentes de la actualidad política en la capital

El alcalde de Málaga abre el nuevo curso político en un coloquio organizado por SUR

Los consejeros de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y de...

Junta destaca el alumnado de necesidades especiales computa doble para refuerzos en la ESO

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha dado a conocer el ambicioso y extenso...

Andalucía festejará 15 años de Flamenco como Patrimonio Mundial con más de 170 eventos

El Unicaja llega a Singapur para disputar la Copa Intercontinental.

El Unicaja llega a Singapur para disputar la Copa Intercontinental.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes que el Consejo de Ministros...

Sánchez avanza que el Gobierno elevará la previsión de crecimiento económico para 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que la reunión de este lunes en Madrid...

EE.UU. acuerda con China la venta de TikTok, pero avisa de que no habrá prórrogas

Tras las protestas que culminaron con la cancelación de la última etapa de La Vuelta, este lunes...

Confrontación política tras La Vuelta: El Gobierno y la oposición enfrentan posturas

Los precios del sector servicios aumentaron un 2,8% en el segundo trimestre en relación al mismo...

Los precios del sector servicios suben un 2,8% y suman 14 trimestres de alzas

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  3. 3

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  4. 4 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  5. 5 Consternación en Los Romanes por la muerte del motorista de 41 años fallecido en Riogordo
  6. 6

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online
  7. 7

    La visita de Sánchez a unas VPO en Málaga desata una guerra de cifras: ¿quién paga realmente la obra?
  8. 8 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  9. 9

    El museo subterráneo del arte rupestre en Málaga
  10. 10

    Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»

