La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del miércoles, 03 de septiembre de 2025

SUR

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:20

Obtén un vistazo rápido a través de los vídeos principales de hoy en SUR.es con nuestra breve síntesis, destacando las historias más relevantes.

¿Gripe aviar? Cierran el Parque Huelin de Málaga tras la muerte de una veintena de aves

Cierran el Parque Huelin tras la muerte de una veintena de aves

La Casa Blanca confirma que forma parte de su operación con el narcotráfico.

EE UU ataca una lancha de Venezuela

Los propietarios de patinetes eléctricos tendrán que contratar a partir del próximo enero un seguro

Los propietarios de patinetes eléctricos tendrán que contratar a partir del próximo enero un seguro

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que...

El juez pide a la UCO analizar los correos de Begoña Gómez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no acudirá este viernes al acto de apertura del Año...

Feijóo no acudirá a la apertura del Año Judicial en la que participa un fiscal procesado

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha propuesto este miércoles a su homólogo de Ucrania,...

Putin reta a Zelenski a viajar a Moscú para una reunión

Las discrepancias sobre la condonación parcial de la deuda a las comunidades autónomas continúan...

Crece la tensión entre Gobierno y oposición por discrepancias sobre la condonación de deuda

Un total de 228 personas han muerto en las carreteras españolas durante el verano de 2025, 15...

Un total de 228 personas han muerto en las carreteras españolas este verano

Top 50
  1. 1 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  2. 2

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  3. 3

    Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo
  4. 4 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  5. 5 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura
  6. 6 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  7. 7 Un restaurante de Fuengirola denuncia dos intentos de asalto en cuatro días: «Vamos a tener que dormir dentro»
  8. 8 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  9. 9

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  10. 10 Le devuelven la cartera con 900 euros de su pensión, tras perderla al comprar pan en Antequera

