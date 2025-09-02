La actualidad del día, en vídeo

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resumen de los principales vídeos del martes, 02 de septiembre de 2025

SUR

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:14

Breve descripción de los vídeos más relevantes publicados hoy en SUR.es.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la hoja de ruta del pacto de Estado contra la...

El Gobierno aprueba la hoja de ruta del pacto de Estado contra el cambio climático

+INFO

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha opinado este martes que el jefe...

Moreno cree que Sánchez cometió un enorme error y vulneró el respeto al poder judicial

+INFO

La reunión entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts y...

Illa y Puigdemont se reúnen en la Delegación de la Generalitat en Bruselas

+INFO

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley orgánica para la...

Las comunidades del PP rechazan la condonación de la deuda aprobada por el Gobierno

+INFO

Cantabria y Andalucía, ambas gobernadas por el PP, compartirán iniciativas y buenas prácticas...

Cantabria y Andalucía compartirán buenas prácticas en educación, emergencias o vivienda

+INFO

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de que más de mil millones de personas...

La OMS estima que más de mil millones de personas sufren problemas de salud mental en el mundo

+INFO

El paro sube en agosto en 21.905 personas empujado por los servicios, que concentró la mayor parte...

El final del verano eleva el paro en 21.905 personas mientras se pierden casi 200.000 afiliados

+INFO

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio...

Junta de Andalucía destaca inversión récord en sanidad frente a sindicatos y mareas blancas

+INFO

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se convertían en padres de su segundo hijo el pasado 17 de julio....

Cristina Pedroche reaparece un mes y medio después del nacimiento de su segundo hijo

+INFO

Top 50
  1. 1 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  2. 2 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  3. 3 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  4. 4 Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia
  5. 5 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  6. 6 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  7. 7

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa
  8. 8 Extinguido el incendio en Monte Coronado en Málaga tras más de 22 horas activo
  9. 9 Un hombre pierde parte de su pensión tras hacerle caso a ChatGPT y jubilarse anticipadamente
  10. 10 Denuncian asentamientos ilegales en la cala del Barranco de Maro

