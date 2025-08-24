Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del domingo, 24 de agosto de 2025

SUR

Domingo, 24 de agosto 2025, 20:07

Se han balizado todos los locales por seguridad mientras los bomberos del Consorcio actuaban contra las llamas

Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada

+INFO

Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria

Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria

+INFO

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha señalado este...

Protección Civil señala una evolución favorable de los incendios con 15 todavía activos

+INFO

España contó con 16.968 hoteles abiertos en julio de este año, que son 63 más que el mismo mes...

España no supera los hoteles abiertos en prepandemia durante el mes de julio

+INFO

Las fuerzas norteamericanas desplegadas en Irak han comenzado su procedimiento de retirada de la...

Las fuerzas de EEUU comienzan la retirada de su base principal en Irak

+INFO

Una marcha en conmemoración del 34º aniversario de la independencia de Ucrania ha recorrido las...

Cientos de personas recorren València y piden más sanciones a Rusia y más apoyo mundial

+INFO

El comité de huelga de Ryanair ha denunciado precariedad laboral y un exceso de horas extra, por...

Trabajadores de Ryanair denuncian precariedad laboral y piden más puestos de trabajo

+INFO

Imágenes de Bilbao este domingo, que vive la última jornada de su Semana Grande 2025, la Aste...

Bilbao su Aste Nagusia este domingo

+INFO

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  2. 2 Llega la dana a Andalucía: posibilidad de tormentas desde esta tarde de domingo
  3. 3 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  4. 4 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  5. 5 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva
  6. 6 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  7. 7 Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria
  8. 8 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  9. 9

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  10. 10 Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La actualidad del día, en vídeo