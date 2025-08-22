Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los vídeos destacados de este viernes

Resumen de los principales vídeos del viernes, 22 de agosto de 2025

SUR

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:05

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, ha afirmado este...

Hosteleros malagueños aseguran que está siendo una buena Feria en el Real y en el centro

+INFO

 

¿Qué es lo mejor y lo peor de la Feria de Málaga 2025?

+INFO

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha invertido en los últimos seis años...

La Junta mejora Atención Primaria con 20 nuevas obras en centros de salud malagueños

+INFO

India Martínez volvió a brillar anoche en Starlite Occident, demostrando por qué es una de las...

India Martínez brilla en el escenario del Starlite Occident

+INFO

Los Reyes Felipe VI y Letizia visitarán la próxima semana las principales zonas afectadas por los...

Los Reyes visitarán la próxima semana las principales zonas afectadas por los incendios

+INFO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes la creación de una comisión...

Sánchez anuncia comisión interministerial de cambio climático para buscar el pacto de Estado

+INFO

Decenas de barcos con cientos de activistas de 44 países de todo el mundo zarparán el domingo 31...

Decenas de barcos zarparán el 31 de agosto de Barcelona en la mayor misión humanitaria a Gaza

+INFO

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha activado una campaña para ayudar a los...

La OCU lanza una campaña para ayudar a los afectados por incendios forestales a reclamar daños

+INFO

Kim Jong-un rinde homenaje a los soldados norcoreanos que lucharon contra Ucrania

Kim Jong-un rinde homenaje a los soldados norcoreanos que lucharon contra Ucrania

+INFO

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  2. 2 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Monda
  4. 4 Varios aterrizajes frustrados en el aeropuerto de Málaga por la presencia de un ave herida en la pista
  5. 5 Ladrones de guante blanco: investigan un asalto a un chalé en El Candado
  6. 6 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  7. 7 Queda en libertad y revienta siete vehículos de la Policía Nacional a las puertas de la comisaría de Vélez-Málaga
  8. 8 Las tormentas llegan a Andalucía: estas serán las zonas afectadas por la dana
  9. 9 El Ayuntamiento de Málaga abre el plazo para solicitar una subvención de hasta 500 euros por el uso del taxi adaptado
  10. 10 El SEPE busca a más de 2.000 administrativos para trabajar por toda España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los vídeos destacados de este viernes