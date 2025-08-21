Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los vídeos destacados de este jueves

Resumen de los principales vídeos del jueves, 21 de agosto de 2025

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:20

 

¿Cuál es la canción de la Feria de Málaga 2025?

La confrontación política se ha trasladado al escenario de los incendios que asolan España y que...

Cruce de acusaciones entre el PP y Protección Civil por la gestión de los incendios

La obra, presentada por Francisco Vallejo en el Archivo Municipal, podrá conseguirse gratis este domingo 24 de agosto junto con el ejemplar de SUR.

Estefanía Recio muestra en su cartel a la Patrona de Málaga bajo el templete que recuperará en su procesión de alabanza

La energía solar repite hasta julio de este año como principal fuente de energía en Andalucía,...

La energía solar repite hasta julio de este año como principal fuente de energía en Andalucía

El Auditorio de Starlite Occident acogió anoche a uno de los grandes de la música mexicana:...

Alejandro Fernández deslumbró a su público en Starlite

La Unión Europea ha cerrado este jueves el acuerdo formal con Estados Unidos para un arancel...

La UE cierra el acuerdo formal con EEUU para un arancel general del 15%

La actividad del sector privado de la zona euro ha mejorado en agosto, gracias al impulso...

El PMI de la eurozona marca máximos de 15 meses en agosto, a pesar de los aranceles

Un tribunal de apelaciones de Nueva York ha anulado la multa impuesta contra el presidente, Donald...

Trump evita en apelación la multa millonaria dictada contra él tras ser condenado por fraude

Top 50
  1. 1 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp
  2. 2 Juani Paniagua, el joven paleño que murió ahogado cuando intentaba salvar a una niña
  3. 3 Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga
  4. 4 Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios
  5. 5 ¿Cuánto dinero puedo llevar en efectivo por la calle? Hay un límite máximo
  6. 6 Málaga construirá un gran cajón para evitar que las calles a la izquierda del Guadalmedina se inunden con las tormentas
  7. 7 Confusión con los precios: «En la misma caseta me han cobrado 8,50 y 12 euros por la copa»
  8. 8 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  9. 9 Nueva caseta cerrada por impedir el acceso libre y gratuito: la quinta desde que comenzó la Feria de Málaga
  10. 10 Seis de las diez calles más caras para comprar vivienda en España están en la provincia de Málaga

