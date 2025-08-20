Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los vídeos destacados de este miércoles

Resumen de los principales vídeos del miércoles, 20 de agosto de 2025

SUR

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:05

Un escenario más favorable, así han definido desde el ministerio del Interior, este miércoles,...

Una escenario más favorable, esa es la situación actual de los incendios que asolan España

+INFO

El secretario general del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA), Esteban Sánchez, ha...

Los pilotos de helicópteros de emergencia denuncian jornadas extenuantes de 22 días al mes

+INFO

La tasa de inflación interanual de la zona euro se mantuvo sin cambios el pasado mes de julio en...

La tasa de inflación de la eurozona se mantuvo estable en julio en el 2%

+INFO

Colas de hasta un hora para conseguir entrar en casetas de la Feria

Colas de hasta un hora para conseguir entrar en casetas de la Feria

+INFO

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha celebrado este miércoles que,...

Moreno afirma que los incendios de este verano son un problema de Estado

+INFO

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este miércoles que si hay un...

El presidente de la Junta de Andalucía aboga por una tasa turística nacional

+INFO

En una iniciativa inusual en la tauromaquia publicita con una avioneta su compromiso de este jueves en La Malagueta

Fortes promociona desde las alturas su mano a mano con Emilio de Justo en Málaga

+INFO

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde, ha...

El CGPJ abre diligencias informativas al juez Peinado tras una queja del ministro Bolaños

+INFO

Top 50
  1. 1 Un premio del Euromillones histórico: un único acertante gana 250 millones de euros
  2. 2 Segundo incendio forestal consecutivo en Málaga capital, esta vez en el Cerro de la Tortuga
  3. 3 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  4. 4 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  5. 5 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  6. 6 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  7. 7 Aviso amarillo por calor y fuerte oleaje este miércoles en Málaga
  8. 8 El humo de los incendios de Portugal y Extremadura llega a Málaga y provoca alarma en algunos pueblos
  9. 9 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  10. 10

    Ya se conocen los resultados de las oposiciones a docente en Andalucía: todas las plazas quedan cubiertas

