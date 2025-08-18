Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del lunes, 18 de agosto de 2025

SUR

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:16

 

Así es la segunda equipación del Málaga CF

+INFO

 

Dos detenidos tras interceptar casi 1.600 kilos de hachís oculto en naranjas en un camión que circulaba por la A-7 en Vélez-Málaga

+INFO

El jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana,...

Aemet informa de que la ola de calor finalizará este lunes aunque puede provocar incendios

+INFO

El fuego mantiene activos 40 incendios en España, 23 de ellos especialmente preocupantes, según...

El fuego mantiene activos 40 focos en España, mientras se intensifica la ayuda internacional

+INFO

Space X ha programado para el 24 de agosto la décima prueba de vuelo de su supercohete Starship,...

Space X anuncia otro décimo vuelo de prueba del supercohete Starship

+INFO

La deuda de las Administraciones Públicas (AAPP) se situó en el mes de junio en máximos de 1,691...

La deuda se modera en junio al 103,4% del PIB, pero con máximos de 1,691 billones de euros

+INFO

Los servicios de socorrismo de Calahonda, Salobreña o Torrenueva atendieron numerosas emergencias durante 15 minutos

Un reventón térmico provocó el caos en las playas de Granada y obliga a desalojarlas

+INFO

Cientos de viajeros han terminado este domingo sus vacaciones de verano y han acudido a la...

Viajeros vuelven a casa tras sus vacaciones: Nos hemos gastado todo el dinero ya

+INFO

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  2. 2 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  3. 3 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  4. 4 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  5. 5

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  6. 6 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  7. 7

    «Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»
  8. 8 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  9. 9 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  10. 10 Una roca entra en la atmósfera a 239.000 km/h y genera una gran bola de fuego que sobrevuela Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La actualidad del día, en vídeo