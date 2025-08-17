La actualidad del día, en vídeo

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resumen de los principales vídeos del domingo, 17 de agosto de 2025

SUR

Domingo, 17 de agosto 2025, 19:40

Obtén un vistazo rápido a través de los vídeos principales de hoy en SUR.es con nuestra breve síntesis, destacando las historias más relevantes.

¿Cuánto cuestan los cacharritos en la Feria de Málaga 2025?

¿Cuánto cuestan los cacharritos en la Feria de Málaga 2025?

Primeras colas para volver a casa en la feria del Real

Primeras colas para volver a casa en la feria del Real

La directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha informado de que actualmente...

España combate 20 incendios forestales activos en situación operativa 2

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto, ante la ola de incendios que asolan...

Sánchez propone un gran pacto de Estado para la adaptación a la emergencia climática

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, acudirá a la crucial cumbre de este lunes en...

Zelenski hablará con Trump acompañado de líderes de UE, OTAN, Francia, Alemania y Reino Unido

La Policía de Israel ha informado este domingo de que al meons 25 personas han sido detenidas en...

Al menos 25 detenidos por las protestas en Israel por un acuerdo para liberar a los rehenes

Top 50
  1. 1 Un vuelco en la cuneta en la A-45 de Málaga provoca retenciones y un evacuado al hospital
  2. 2 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  3. 3 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  4. 4 Luismi, hospitalizado con varias fracturas maxilofaciales, tendrá que pasar por el quirófano
  5. 5 Dos detenidos por saquear el cobre de las obras del Materno de Málaga
  6. 6 Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso
  7. 7 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  8. 8

    El Málaga rescata un punto en un partido que al final pudo ganar (1-1)
  9. 9 La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros
  10. 10 Tarjeta acreditativa de discapacidad en Andalucía: ¿para quién es y cómo se consigue?

Te puede interesar

