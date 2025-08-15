Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del viernes, 15 de agosto de 2025

SUR

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:27

Resumen de los vídeos destacados del día en el portal SUR.es.

A sus 65 años, sufrió una parada cardiorrespiratoria el sábado en la grada durante el Málaga-Betis del Costa del Sol, y ahora se recupera en el Clínico

El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda

El hombre publicaba en sus redes mensajes que responsabilizaban al Ayuntamiento del estado de la vegetación y del riesgo de los fuegos que él presuntamente provocaba.

El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno

Los incendios forestales que asolan España con más de 115.000 hectáreas quemadas, tres muertos y...

Los incendios centran la actualidad política: Mañueco y Rueda piden más medios al Gobierno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que tratará en cuestión de horas con...

Trump tratará con Putin la situación territorial de Ucrania y deja un acuerdo en manos de Kiev

El expresidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha fallecido este viernes,...

Muere Javier Lambán, expresidente del Gobierno de Aragón, víctima del cáncer que padecía

La Junta de Andalucía va a mantener el teléfono para denunciar casos de violencia intrafamiliar,...

La Junta de Andalucía mantendrá el teléfono de denuncias de violencia intrafamiliar

El castillo Sohail de Fuengirola ha vivido una cita musical inolvidable con la presencia de Bonnie...

Fuengirola vibra al ritmo de Bonnie Tyler

Starlite Occident vivió anoche en Marbella una de sus grandes noches musicales con el esperado...

Paula Echevarría apuesta por la elegancia y la música en la noche de Los Secretos en Starlite

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  3. 3 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  4. 4 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  5. 5 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno
  6. 6 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  7. 7 Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central
  8. 8 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  9. 9 Extinguido el incendio forestal en La Cala de Mijas: una colilla pudo ocasionarlo
  10. 10 Los fuegos artificiales inauguran hoy ocho días de feria en Málaga

