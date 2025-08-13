Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del miércoles, 13 de agosto de 2025

SUR

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:42

Descubre los vídeos más destacados del día en SUR.es con nuestro resumen diario, ofreciéndote una rápida visión de los contenidos más relevantes.

Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia trabajan en los incendios de Zamora, Ourense y Cáceres

Así trabaja la UME en los incendios

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo,...

Bendodo: España ardiendo, las CCAA al frente y el Gobierno solo actúa cuando se lo piden

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, ha manifestado este miércoles antes del...

Sergio Scariolo: Es nuestra tarea reducir el gap entre España y Francia

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de que el pasado martes 12 de agosto fue...

AEMET informa de que el pasado martes 12 de agosto fue el día más cálido de la ola de calor

El inspector de Policía de la Unidad Central, Víctor Pardilla Marín, ha presentado este martes...

Cae un grupo criminal que robó más de 50 coches para venderlos por piezas en Marruecos

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles...

Andalucía va a pelear el 50% de la dependencia del Gobierno como al País Vasco

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho un llamamiento para reforzar las...

Delegación de Gobierno pide reforzar políticas de prevención y gestión forestal todo el año

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó cuatro décimas su tasa interanual en julio, hasta el...

INE confirma que IPC subió en julio al 2,7% por el encarecimiento de electricidad y gasolinas

El Auditorio de Starlite Occident vivió anoche una de las jornadas más intensas del verano con el...

Beret conquista el auditorio Starlite de Marbella

