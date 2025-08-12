Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del martes, 12 de agosto de 2025

SUR

Martes, 12 de agosto 2025, 18:18

Resumen de los vídeos destacados del día en el portal SUR.es.

La ampliación del acceso desde la Universidad para autobuses y coches con dos o más ocupantes tiene un presupuesto de 8,5 millones y está al 70%

Así han empezado de madrugada las obras para ampliar el viaducto de la A-357 sobre la Ronda Oeste

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la...

Junta apunta a un incendio intencionado en Tarifa (Cádiz) y refuerza la vigilancia en la zona

La Guardia Civil ha abortado un alijo de hachís que pretendía introducir 21 fardos por la...

Abortado un alijo de hachís en la desembocadura del Guadalquivir tras seis horas de persecución

En la jornada de ayer arrancó el rifirrafe entre el ministro de Transportes y Movilidad...

Cruce de reproches entre Gobierno y PP por los incendios que asolan España

Llega el máximo esplendor de las Perseidas. Esta noche, del 12 al 13 de agosto, la lluvia de...

Las Perseidas alcanzan esta noche su máximo esplendor: Cómo verlas a pesar de la Luna

Los vecinos de Tres (Madrid) han ha relatado este domingo la rapidez con la que el incendio...

Los vecinos de Tres Cantos relatan la rápida propagación del incendio que les obligó a evacuar

Uno de los últimos incendios declarado en la provincia de León ha sido el de Paradiña, donde las...

Arde la provincia de León: diez incendios activos y 3.000 vecinos desalojados de sus casas

La actual gran superestrella del pop, Taylor Swift, ha anunciado el lanzamiento de The Life of a...

La superestrella del pop Taylor Swift anuncia nuevo disco, The Life of a Showgirl

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  3. 3 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  4. 4 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  5. 5 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  6. 6 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  7. 7

    Málaga capital escapa del retroceso del turismo en el conjunto de la provincia
  8. 8 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  9. 9

    Francisco S. Fernández: «Claro que pasa que se quede un alumno dentro cuando cerramos la Facultad»
  10. 10

    El Ayuntamiento de Málaga arrincona al Rincón Cubano: posible cierre de caseta

diariosur La actualidad del día, en vídeo