¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del jueves, 02 de octubre de 2025

SUR

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:12

Comenta

Entérate de los eventos más importantes con el resumen de SUR.es hoy.

La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro

El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama

Juanma Moreno reconoce que la Costa del Sol necesita más recursos sanitarios y pide a los ciudadanos: «No tiren por el suelo nuestro sistema público de salud»

Nace Málaga Satellite Center: el primer 'lab' europeo de la tecnología que traerá la cobertura universal desde el espacio

Dos años de cárcel para un pederasta por abusar de la hija menor de un amigo en Fuengirola

Acaba el verano y empieza la escalada del paro: 637 desempleados más en septiembre en Málaga

¿Qué obras han decidido los malagueños que se van a hacer en sus barrios?

Mortadelo y Filemón ya están en el Parque de la Batería de Torremolinos

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  4. 4 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  5. 5

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  6. 6 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  7. 7

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 personas
  8. 8

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  9. 9

    El restaurante Óleo renace en el Soho
  10. 10 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama

