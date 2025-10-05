Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del domingo, 05 de octubre de 2025

SUR

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:25

Las noticias destacadas de hoy en SUR.es resumidas para ti.

Rafa Borrego, uno de los dos malagueños de la Flotilla de la Libertad, vuela ya hacia España tras ser liberado por Israel

El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco

Condenado por herir a un hombre en un tiroteo en Marbella del que tardó en curarse más de 200 días

Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas

La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción

Valiosos empates para el Torremolinos y el Antequera en Primera RFEF

Fischer gana la Titan Desert Almería, y Maté se queda sin victoria por un pinchazo

Top 50
  El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  3. 3

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  De un calor de agosto a posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga esta semana
  ¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años?
  Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  La cara más humana de la Policía: una cama ortopédica para María Elena, herida grave en un atropello

