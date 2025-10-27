Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del lunes, 27 de octubre de 2025

SUR

Lunes, 27 de octubre 2025, 21:27

Jorge Paradela: «El tercer hospital y la ampliación del aeropuerto de Málaga no tienen asegurada aún la potencia eléctrica»

Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor

Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»

Las primeras lluvias de entidad del otoño, un premio mal repartido que recae en Mijas y Alhaurín de la Torre

La Junta reacciona a la manifestación del domingo con una nueva oferta de diálogo a las asociaciones

El hijo de Ángela, la mujer hallada en una arqueta de Teatinos, reconoce el crimen: «No quería matarla»

Exhibe pornografía a su sobrina de seis años y alude en el juicio que lo hizo con fines educativos

Las deudas del Gobierno con Málaga: 15 años casi en blanco

Unicaja se alía con Workday, una plataforma de IA con que mejorará su gestión del talento

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  3. 3 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  4. 4 Málaga sale del aviso amarillo por lluvias en una jornada con temperaturas en descenso
  5. 5 Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma
  6. 6

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  7. 7

    Los populares van de boda: se casa la concejala de Juventud de Málaga
  8. 8 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  9. 9 Las primeras lluvias de entidad del otoño, un premio mal repartido que recae en Mijas y Alhaurín de la Torre
  10. 10

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja

