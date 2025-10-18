¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resumen de las principales noticias del sábado, 18 de octubre de 2025

SUR

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:08

Te presentamos un resumen más extenso de las principales noticias de SUR.es, donde desglosamos los eventos clave del día para que tengas una comprensión ... más profunda.

Top 50
  1. 1 Evacuado en helicóptero un motorista de 31 años tras colisionar con una furgoneta en El Morche
  2. 2 Condenan a una comunidad a reparar las filtraciones de una terraza comunitaria, pese a que el propietario que tenía su uso la incorporó a su casa como salón
  3. 3 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  4. 4

    «Hay que tener en casa una radio a pilas, linternas, una hornilla a gas, conservas y dinero en metálico»
  5. 5 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  6. 6 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  7. 7 Mena estrena un imponente retablo en su capilla de la iglesia de Santo Domingo
  8. 8

    La nueva tasa de basura se ceba con autónomos y pequeños negocios en municipios que ya la aplican
  9. 9 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  10. 10 ¿Van a cambiar las pegatinas de la DGT?: todo lo que tienes que saber sobre la ley de movilidad sostenible

