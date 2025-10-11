Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del sábado, 11 de octubre de 2025

SUR

Sábado, 11 de octubre 2025, 21:58

Comenta

.

Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre

LEER LA NOTICIA

El alivio de Valentina, con parálisis cerebral: terapia bajo el agua

LEER LA NOTICIA

Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga

LEER LA NOTICIA

Así canta Málaga: el mapa sonoro de sus pájaros

LEER LA NOTICIA

La Virgen del Gran Perdón hace historia en la Catedral de Málaga

LEER LA NOTICIA

Un municipio de Málaga marca la temperatura mínima más alta de este sábado en España

LEER LA NOTICIA

Un vecino de Málaga apresado por Israel: «La cárcel ha sido un precio que he pagado con gusto»

LEER LA NOTICIA

Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal

LEER LA NOTICIA

La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros

LEER LA NOTICIA

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  3. 3 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  4. 4 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  5. 5 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  6. 6 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  7. 7

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  8. 8

    La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros
  9. 9 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 13 de octubre?
  10. 10 Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?