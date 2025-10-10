¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resumen de las principales noticias del viernes, 10 de octubre de 2025

SUR

Viernes, 10 de octubre 2025, 21:35

Comenta

Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal

Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús

Los hoteles de la Costa del Sol estarán en el puente del Pilar como en pleno agosto

Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos

¿Qué tiempo hará en Málaga durante este puente?

Detienen a un hombre por escupir a la imagen de Cristo en una iglesia de Fuengirola

Arranca el proyecto de VPO en Lagunillas: alquileres entre 350 y 550 euros

Photocall de la presentación de 'Quién es Quién' en Málaga 2025

Unas 300 personas se concentran en Málaga en protesta por los cribados del cáncer de mama

Detienen a dos miembros del Frente Bokerón por incidentes violentos con los ultras del Celta de Vigo

Top 50
  1. 1 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  2. 2 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  3. 3 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  6. 6 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  7. 7

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  8. 8 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  9. 9 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  10. 10

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?

