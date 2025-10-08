Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del miércoles, 08 de octubre de 2025

SUR

Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:40

La crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía se cobra la salida de la consejera de Salud

Una avería deja sin servicio las paradas del metro en el Centro de Málaga en plena hora punta

Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados

Protesta en Málaga por el «secuestro ilegal de la flotilla»: «La gente está haciendo lo que deberían hacer los Gobiernos»

Un pato salvaje localizado en la playa de Benajarafe, primer caso de gripe aviar confirmado en la provincia

Así fue la presentación de 'El susurro del fuego' con Javier Castillo en el Aula de Cultura de SUR

Salado renuncia al embarcadero de La Cala del Moral tras «escuchar a los vecinos»

«Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»

Trece años de cárcel por violar a una menor junto a su hermano pequeño, que era inimputable

Top 50
  1. 1 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  4. 4 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  5. 5 El Millón del Euromillones, validado en el mismo pueblo de Málaga por segunda vez en menos de dos meses
  6. 6 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  7. 7 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  8. 8

    Se jubila Consuelo Lauri, la niña que no paraba de comer helados
  9. 9 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»
  10. 10 «Mi madre se ha muerto con la duda de si el final habría sido el mismo si la hubieran avisado a tiempo»

diariosur ¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

