Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del martes, 07 de octubre de 2025

SUR

Martes, 7 de octubre 2025, 21:34

Comenta

La UTE de OHLA, Sando y Vialterra lidera el concurso para construir el tercer hospital

LEER LA NOTICIA

El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»

LEER LA NOTICIA

Los malagueños de la flotilla a Gaza vuelven a casa y denuncian las «torturas» de Israel

LEER LA NOTICIA

Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras

LEER LA NOTICIA

Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras

LEER LA NOTICIA

Aemet lanza un aviso especial por 'Alice', la dana que dejará «lluvias fuertes y persistentes» en Andalucía

LEER LA NOTICIA

La línea de autobús exprés Rincón de la Victoria-El Palo llega al primer mes con 1.800 viajeros y plan de crecimiento

LEER LA NOTICIA

Estos son los requisitos del plan de la Diputación de Málaga para la inserción laboral de 1.800 parados

LEER LA NOTICIA

La campana histórica de los Baños del Carmen de Málaga regresa a su lugar original

LEER LA NOTICIA

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  2. 2 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  3. 3 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  4. 4 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras
  5. 5 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  6. 6 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  7. 7 Un tren de Málaga a Sevilla, obligado a hacer dos escalas por tener los baños rotos
  8. 8 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  9. 9 El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía
  10. 10 Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?