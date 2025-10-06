Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Resumen de las principales noticias del lunes, 06 de octubre de 2025

SUR

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:55

Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»

Cárcel para el hombre de 84 años detenido por asesinar a su mujer a puñaladas en Marbella

A prisión por el asesinato a tiros del joven rapero sueco en la Costa del Sol

Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol

Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga

Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia

El IBIMA captó 32 millones para impulsar 366 proyectos de investigación en 2024

Novedades en el cálculo de las notas en la próxima Selectividad

San Diego Comic-Con Málaga traza la hoja de ruta para su próxima edición

Málaga captura en un año 45 jabalíes con arco y saca otra vez a concurso medidas de control

Top 50
  1. 1 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  2. 2 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  3. 3 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  4. 4 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  5. 5 Rafa Borrego, tripulante de la flotilla: «Nos han golpeado, arrastrado por el suelo, vendado los ojos, atado y humillado»
  6. 6 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  7. 7 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  8. 8 Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia
  9. 9

    La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo arranca hoy con la preocupación de los hosteleros
  10. 10 El nuevo programa del SAE para parados de larga duración mayores de 52 años

¿Qué ha pasado hoy en Málaga?